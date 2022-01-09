الأردن تحتضن مؤتمرا سريا بدعم خليجي لتسهيل عودة اسر الدواعش إلى العراق

2022/01/09 | 14:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف مصدر مطلع، الاحد، عن احتضان العاصمة الأردنية عمان مؤتمرا سريا لبحث تسهيل عودة عوائل تنظيم “داعش” الاجرامي الى المناطق المحررة، فيما أوضح أن المؤتمر حظي عقد بدعم خليجي.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “العاصمة الأردنية عمان احتضنت وبدعم خليجي مؤتمرا سريا شارك فيه عدد من شيوخ الانبار فضلا عن شخصيات اخرى […]

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