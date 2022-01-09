التواجد الأمريكي ودلالات محيرة

2022/01/09 | 14:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / رحيم الخالدي … معلومة لمن غابت عنه الأحداث السابقة، أن أمريكا أينما تحل يحل الخراب..وساذج من يعتقد أن التواجد في العراق هو لمصلحة البلد، وتجربة 2014 عندما تغاضت عن داعش واخواتها قبلها, فأسقطت أربع محافظات بيد الإرهاب، ورغم وجود إتفاق يقضي بالحماية، مع معارضة أمريكا تسليح الجيش العراقي، وخاصة منظومات الدفاع الجوي، […]

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