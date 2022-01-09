منحة الثقافة المبتذلة واتحادات المثقفين

2022/01/09 | 14:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عامر القيسي … وزير الدعاية الالمانية ابان الحرب العالمية الثانية جوزيف غوبلز كان يقول ” كلما سمعت كلمة ثقافة تحسست مسدسي” وينسب للزعيم النازي هتلر بحسب بعض متابعي سيرته ، وهي مقولة تعبر عن دور وخطورة الثقافة والمثقفين في مجتمعاتهم .ووزارة الثقافة العراقية لاتريد استخدام هذه المفردات، ونحن في بحبوبة العراق الديمقراطي […]

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