2022/01/09 | 14:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اتفقت اغلب القوى السياسية، اليوم الاحد، على تأجيل جلسة البرلمان إلى الساعة الرابعة مساءً.

وقال مصدر لـ( بغداد اليوم )، ان "الجلسة الاولى للبرلمان أجلت الى الساعة الرابعة عصرا باتفاق غالبية القوى السياسية".

واضاف ان "ذلك جاء لاكمال الحوارات والمحاولة الوصول الى اتفاق فيما يخص الكتلة الاكبر ومرشحي اسماء هيئة رئاسة البرلمان".

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