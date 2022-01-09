الشرطة يكشف سبب عدم مشاركته بدوري أبطال آسيا

2022/01/09 | 14:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلن نادي الشرطة الرياضي، اليوم الاحد، سبب عدم مشاركته في دوري أبطال آسيا للموسم الحالي.

وقال رئيس النادي غالب الزاملي في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن “هدف نادي الشرطة التركيز في مسابقة الدوري العراقي الممتاز وتحقيق اللقب مرة اخرى بعد تراجع الموسم الماضي”.

واوضح أن “الشرطة لا يريد التشتت عن هدف التتويج المحلي لانه في حال المشاركة في دوري ابطال اسيا سنفقد التركيز ويتراجع أداء الفريق وبالتالي نخسر اللقب”.

يذكر ان العراق سيشارك بفريقي القوة الجوية والزوراء في دوري الابطال.

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