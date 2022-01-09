انفجار عبوة ناسفة قرب محطة وقود في الطارمية

2022/01/09 | 14:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بانفجار عبوة ناسفة قرب محطة وقود في الطارمية.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "عبوة ناسفة انفجرت في منطقه المشاهدة في الطارمية قرب محطة وقود المكارم مستهدفة رتل الدعم اللوجستي".

وأضاف انه "لم يتم تسجيل أي اضرار في الرتل"، مبيناً أن "اضراراً اصابت عجلة نوع النترا أجرة كانت مركونة بالقرب من محل الحادث"، مبيناً أن الحادث تسبب بإصابة السائق ومعه امرأة وطفلان والتي تم اصابتهم من جراء الحادث".

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