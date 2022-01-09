القوات الأميركية تهرب 60 صهريجا من النفط السوري المسروق الى شمال العراق

2022/01/09 | 14:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أفادت وكالة الانباء السورية الرسمية، الاحد، بان القوات الأميركية بالتعاون مع ميليشيا “قسد” الانفصالية المرتبطة بها بتركيب مصفاة لتكرير النفط في حقول رميلان وذلك بالتوازي مع سرقة عشرات الصهاريج المحملة بالنفط ونقلها إلى الأراضي العراقية.ونقلت وكالة “سانا” في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، عن مصدر من مديرية حقول رميلان بالحسكة قوله، إن “قوات الاحتلال […]

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