السودان.. مظاهرات جديدة تنطلق مع رفض تجمع المهنيين المبادرة الأممية

2022/01/09 | 14:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تجمع المهنيين السودانيين، الأحد، رفضه مبادرة الحوار التي أطلقتها الأمم المتحدة، معتبرا أنها تسعى للدفع باتجاه التطبيع مع المجلس العسكري، فيما تستعد مدن سودانية لتظاهرات تطالب بوقف "انتهاكات أجهزة الأمن".

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