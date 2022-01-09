2022/01/09 | 14:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر نيابي مطلع، اليوم الاحد، بتأجيل الجلسة الافتتاحية للدورة النيابية الخامسة لمجلس النواب.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إنه “تأجيل الجلسة الاولى للبرلمان الى الساعة الرابعة عصرا باتفاق غالبية القوى السياسية”.وأضاف ان”الهدف من التأجيل هو اكمال الحوارات والمحاولة الوصول الى اتفاق فيما يخص الكتلة الاكبر ومرشحي اسماء هيئة رئاسة البرلمان”.وافاد […]

ظهرت المقالة التأجيل الثاني..



تمديد ارجاء عقد جلسة البرلمان الى الساعة الرابعة مساء أولاً على ايرث نيوز.

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