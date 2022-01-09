نماذج من كتابات المستشرقين العنصريين وأخرى لمستشرقين منصفين - علاء اللامي

2022/01/09 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علاء_اللامي لكي نبرز ونوضح السياق الذي يجمع هذه السلسلة من المقالات مزيدا من الإبراز والوضوح سأخصص هذا الجزء لتفحص وتسجيل نماذج من المقولات الاستشراقية المهمشة لمساهمة العرب في الحضارة العربية الإسلامية الغابرة في عصرها الزاهر، ومن هذه النماذج كتابات مترجَمة لإرنست رينان وتيمان ودي بور وكوزان: *سلف القول إن هدفي الأرأس من هذه السلسلة من المقالات هو مقاربة الحقيقة والمساهمة في كسر التهميش الاستشراقي الغرب ......





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