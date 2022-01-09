الإصابة تحرم برشلونة من خدمات إريك جارسيا لخمسة أسابيع

2022/01/09 | 14:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة… أعلن نادي برشلونة الاسباني، إصابة مدافعه إريك جارسيا لمدة خمسة أسابيع.وذكر النادي في بيان مقتضب ترجمته وكالة/ المعلومة/ أن “الفحوصات التي أجريت صباح اليوم على لاعب الفريق الأول إريك جارسيا، أظهرت أنه يعاني من إصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية في الفخذ الأيمن”.وأضاف النادي في بيانه أن “الوقت التقريبي للانسحاب سيكون […]

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