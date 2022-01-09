شاهد.. الشرطة تتسبب بالتهام النار لرجل أمريكي

2022/01/09 | 14:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحقق مكتب المدعي العام بنيويورك في وفاة جيسون جونز البالغ من العمر 29 عامًا.في مقاطع فيديو تم نشرها حديثًا، يمكن رؤية جونز في ردهة إدارة شرطة كاتسكيل.

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