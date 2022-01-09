اضطرابات كازاخستان تخلف حصيلة ثقيلة من القتلى والجرحى والمعتقلين

2022/01/09 | 14:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة الداخلية بكازاخستان، الاحد، عن مقتل أكثر من 16 وإصابة وأكثر من 1300 جنديا من عناصر الشرطة والقوات الأمنية في كازاخستان، في أثناء الأحداث الأخيرة في البلاد.وذكر بيان للوزارة، أنه “أثناء الحفاظ على النظام العام وحماية النظام الدستوري للبلاد، قتل 16، وأصيب أكثر من 1.3 ألف من ضباط الشرطة وأفراد من الحرس […]

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