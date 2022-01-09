عاجل.. تأجيل الجلسة الأولى للبرلمان إلى الرابعة عصراً

2022/01/09 | 14:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أفاد مصدر داخل البرلمان، اليوم الأحد، بتأجيل الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، إلى الساعة الرابعة عصراً.

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تأجيل الجلسة الأولى للبرلمان إلى الرابعة عصراً أولاً على النور نيوز.

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