بالصورة.. إجتماع الديمقراطي الكردستاني داخل مبنى البرلمان

2022/01/09 | 14:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد عقد نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأحد، إجتماعاً داخل مبنى البرلمان، قبيل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد.

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إجتماع الديمقراطي الكردستاني داخل مبنى البرلمان أولاً على النور نيوز.

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