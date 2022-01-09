الثقافة تستحدث أربعة مراكز لتسليم المنحة التشجيعية

2022/01/09 | 14:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، الأحد، استحداث أربعة مراكز في المحافظات لتسليم المنحة التشجيعية للمستحقين من الصحفيين والفنانين والأدباء والشعراء الشعبيين والمصورين والتشكيليين والخطاطين والموسيقيين لسنة 2021 غداً الاثنين.وذكرت الوزارة في بيان، تلقته وكالة /المعلومة/، أنه “بعد اجتماع وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم مع اللجنة المركزية لتسهيل توزيع المنحة وتخفيف الأعباء […]

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