2022/01/09 | 14:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدليمي يعلن بقاءه محافظا بناء على رغبة أبناء المحافظة

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