فيرنانديز يرد بقسوة على أنباء ارتباطه ببرشلونة

2022/01/09 | 14:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةعلق البرتغالي برونو فيرنانديز، لاعب وسط مانشستر يونايتد، على الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى صفوف برشلونة خلال الموسم الحالي.

وقالت قناة "سبورت" البرتغالية، على حسابها بشبكة "إنستجرام" إن فيرنانديز عُرض على نادي برشلونة هذا الموسم.

جاء ذلك بعد خروج أنباء من الصحافة الإنجليزية بأن هناك 17 لاعبًا غير سعيد بالبقاء مع مانشستر يونايتد هذا الموسم.

ورد اللاعب البرتغالي بالتعليق على التغريدة: "لقد اعتقدت أن العام الجديد بدأ قبل أيام قليلة، لكن يبدو أننا لا نزال بالفعل في اليوم الأول من أبريل/ نيسان! أم أن هذه مجرد صحافة سيئة مرة أخرى؟".

وحذفت القناة البرتغالية التغريدة فور رد برونو فيرنانديز عليها بشكل قاسٍ.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة، بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة.

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