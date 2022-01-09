2022/01/09 | 14:52 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للمرة الثانية.. تأجيل الجلسة الافتتاحية للبرلمان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/09 | 14:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للمرة الثانية.. تأجيل الجلسة الافتتاحية للبرلمان) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للمرة الثانية.. تأجيل الجلسة الافتتاحية للبرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).