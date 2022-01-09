قبيل محادثات جنيف.. 5 مواضيع خلافية بين واشنطن وموسكو

2022/01/09 | 14:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشكل محاولة تجنب نزاع جديد في أوكرانيا موضوعا طارئا سيطرح في المحادثات المرتقبة في جنيف بين الولايات المتحدة وروسيا، لكنّ البحث سيتناول أيضا مخاوف أخرى على المدى الطويل مثل الأمن في أوروبا ونزع السلاح وإعادة العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا إلى المستوى الذي كانت عليه.

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