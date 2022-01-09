2022/01/09 | 14:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، ان مرحلة التعاون مع التحالف الدولي بعد انتهاء دوره القتالي تقديم المشورة والتدريب، فيما اشارت زيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت استعداد بلادها الاستمرار بدعم العراق وفق الأولويات التي تحددها الحكومة العراقية.

يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: مرحلة التعاون مع التحالف الدولي بعد انتهاء دوره القتالي تقديم المشورة والتدريب) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: مرحلة التعاون مع التحالف الدولي بعد انتهاء دوره القتالي تقديم المشورة والتدريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).