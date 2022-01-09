2022/01/09 | 14:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قررت وزارة التربية، إيقاف منح موافقات السماح للطلبة والتلاميذ بالانتساب، لقرب امتحانات نصف السنة.

ظهرت المقالة التربية تقرر إيقاف منح موافقات الانتساب للطلبة والتلاميذ أولاً على النور نيوز.

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