التربية تمدد فترة نقل الطلبة والتلاميذ لغاية الخميس المقبل

2022/01/09 | 14:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قررت وزارة التربية، تمديد فترة نقل الطلبة والتلاميذ لغاية الخميس المقبل.

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