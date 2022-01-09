عاجل.. نواب “العزم وتقدم” يدخلون قاعة مجلس النواب

2022/01/09 | 14:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد دخل نواب تحالف العزم وتقدم، الى قاعة مجلس النواب يتقدمهم محمد الحلبوسي المرشح لرئاسة المجلس.

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نواب “العزم وتقدم” يدخلون قاعة مجلس النواب أولاً على النور نيوز.

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