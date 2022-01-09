بالعلامات والرموز التي تخلقها بذاتها تتفتح مجموعة أشرف يوسف -وردة التخييل الذاتي- - المثنى الشيخ عطية

2022/01/09 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المثنى_الشيخ_عطية تُربكنا حرّية قصيدة النثر بقدْر ما تذهِلنا تحوّلاتُها، من قصيدة السّطر المدهشة غير الموزونة إلا بإيقاعها، في جرأتها على ارتداء المألوف وغير المألوف من أزياء الحياة اليومية، طويلاً، قصيراً، لا يكاد يُرى، بل والخروج عارية كذلك في الشارع، إلى القصيدة التي ترتدي ثياب العبث والسخرية والحكاية، في واقعية كلامها وهذيانها، إلى القصيدة التي تتزاوج بما شاءت من أكوان، إلى قصيدة المتتاليات الشعرية التي تأسِرنا ......





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