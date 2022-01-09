- أوروبا- فيلم عراقي - إيطالي يحكي جزءاً مهما من معاناة المهاجرين غير الشرعيين - علي المسعود

2022/01/09 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_المسعود أصبحت قضية الهجرة والهوية تشغل أوروبا والعالم كله ، وهناك العديد من الأسباب المختلفة التي قد تدعو للهجرة، على سبيل المثال ، اضطرار اللاجئين إلى مغادرة وطنهم بسبب الحرب أوالاضطهاد ، بالإضافة إلى أنهم غالبًا ما يكونوا قد شهدوا بالفعل العديد من الأمور الصعبة وعاشوا مواقف مؤلمة في بلادهم ، رغم أن الرحلة إلى البلد الجديد قد تكون طويلة وشاقة، علاوة على ذلك يضطر اللاجئون في كثير من الأحيان إلى تجاهل مشاع ......





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