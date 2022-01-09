العراق وألمانيا يبحثان المرحلة الجديدة للتعاون مع التحالف الدولي

2022/01/09 | 15:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، مع وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، المرحلة الجديدة للتعاون مع التحالف الدولي بعد انتهاء دوره القتالي في العراق.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت والوفد المرافق لها، حيث أكد على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات ولاسيما المجال الأمني والعسكري والاستخباري، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تؤديه ألمانيا ضمن التحالف الدولي لمحاربة عصابات داعش الإرهابية، وأهمية تطويره، مع استمرار تواجد جيوب إرهابية على الأراضي العراقية، وأيضاً تعزيز النجاحات التي تحققها القوات العراقية".

وشدد الكاظمي، على أن "المرحلة الجديدة للتعاون مع التحالف الدولي بعد انتهاء دوره القتالي في العراق تتطلب العمل بجد مع الشركاء في مقدتهم ألمانيا، في إطار توفير الدعم والمشورة والتدريب للقوات العراقية، وعلى وجه الخصوص الجيش العراقي، تعزيزا لقدرات العراق في حماية اراضيه ومؤسساته الديمقراطية".من جانبها، أشادت وزيرة الدفاع الألمانية "بالإنجازات التي حققتها الحكومة العراقية في مجال محاربة الإرهاب، مؤكدة استعداد ألمانيا باستمرار دعم العراق وفق الأولويات التي تحددها الحكومة العراقية، وعبّرت عن شكرها للحكومة العراقية لمعالجتها قضية العراقيين العالقين على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، وتشجيعهم على العودة للعراق".

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