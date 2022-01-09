2022/01/09 | 15:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تقدم تحالف تصميم برئاسة عامر حسين الفائز بإشعار الى رئاسة مجلس النواب بالدخول الى البرلمان ككتلة مستقلة بذاتها وأظهرت وثيقة حصلت عليها “الايام نيوز”، ان تحالف تصميم ابلغ رئاسة البرلمان بأنه انسحب من (كتلة اصلاح وطن) او الكتلة البديلة (كتلة انقاذ وطن).واكد التحالف في الوثيقة انه بنوابه الخمسة يدخل البرلمان ككتلة مستقلة بذاتها.

ظهرت المقالة بالوثيقة..



تحالف تصميم ينسحب من كتلة اصلاح وطن ويدخل البرلمان مستقلا أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. تحالف تصميم ينسحب من كتلة اصلاح وطن ويدخل البرلمان مستقلا) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. تحالف تصميم ينسحب من كتلة اصلاح وطن ويدخل البرلمان مستقلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).