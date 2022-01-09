2022/01/09 | 15:05 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / خاص..
كشف المرشح الفائز ثائر مخيف، الاحد، عن وجود استقالات وانسحابات من قبل المرشحين الفائزين قبل انعقاد الجلسة الأولى لأسباب مجهولة.
وقال مخيف في تصريح لوكالة/ المعلومة/، إن “هناك استقالات وانسحابات لبعض المرشحين الفائزين المستقلين قبل انعقاد الجلسة الأولى “مشيراً إلى أن “أسباب الاستقالات مجهولة إلى الان”.
وأضاف أن “الاجتماعات داخل قبة البرلمان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرشح فائز يكشف عن انسحابات واستقالات جديدة ) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كشف المرشح الفائز ثائر مخيف، الاحد، عن وجود استقالات وانسحابات من قبل المرشحين الفائزين قبل انعقاد الجلسة الأولى لأسباب مجهولة.
وقال مخيف في تصريح لوكالة/ المعلومة/، إن “هناك استقالات وانسحابات لبعض المرشحين الفائزين المستقلين قبل انعقاد الجلسة الأولى “مشيراً إلى أن “أسباب الاستقالات مجهولة إلى الان”.
وأضاف أن “الاجتماعات داخل قبة البرلمان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرشح فائز يكشف عن انسحابات واستقالات جديدة ) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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