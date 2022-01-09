مرشح فائز يكشف عن انسحابات واستقالات جديدة 

2022/01/09 | 15:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..كشف المرشح الفائز ثائر مخيف، الاحد، عن وجود استقالات وانسحابات من قبل المرشحين الفائزين قبل انعقاد الجلسة الأولى لأسباب مجهولة.وقال مخيف في تصريح لوكالة/ المعلومة/، إن “هناك استقالات وانسحابات لبعض المرشحين الفائزين المستقلين قبل انعقاد الجلسة الأولى “مشيراً إلى أن “أسباب الاستقالات مجهولة إلى الان”.وأضاف أن “الاجتماعات داخل قبة البرلمان […]

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