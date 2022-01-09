عندما تكون الكلمة رسالة..!

2022/01/09 | 15:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / رجاء اليمني || الكلمة هي المسؤولية التي بها تتحقق رسالة الكلمة.بدءً من إصلاح الإنسان الفرد والمجتمع مروراً بإنهاض الأمة وختاماً بتشييد الحضارة الإنسانية الإلهية المتكاملة.فالكلمة الرسالة هي إحقاق الحق وإبطال الباطل،بدءً من بسط العدل والقسط واقتلاع الظلم والجور، مروراً بنشر الحرية، واجتثاث الإستبداد والإحتلال.وختاماً بتحقيق العزة والكرامة وقبر الذل والمهانة.[…]

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