بدء توافد النواب إلى قاعة البرلمان مع استمرار قادة الكتل بالاجتماعات

2022/01/09 | 15:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بدء اعضاء مجلس النواب، اليوم الاحد، بالتوافد إلى قاعة الجلسة الاولى لتأدية اليمين الدستورية.وقال مراسل وكالة ايرث نيوز، إن “اعضاء مجلس النواب الجدد توافدوا إلى قاعة البرلمان لحضور الجلسة الافتتاحية الأولى واداء اليمين الدستورية”.وأضاف المراسل، أن “قادة الكتل مستمرين بعقد الاجتماعات الخاصة بحسم ملف اختيار هيئة الرئاسة”.

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