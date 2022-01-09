بدورته الجديدة.. إستقالة أول عضو في البرلمان (وثيقة)

2022/01/09 | 15:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدّم محافظة الأنبار علي فرحان حميد

المرشح الفائز في الانتخابات التشريعية

التي جرت في تشرين الاول، استقالته من

عضوية البرلمان لصالح المرشح احمد حميد

شرقي فرحان العلواني.

وبحسب وثيقة صادرة عن مفوضية

ال

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