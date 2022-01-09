بالفيديو.. محافظ كربلاء المقدسة يهنىء الامين العام للعتبة الحسينية لمناسبة تسنمه منصبه الجديد

2022/01/09 | 15:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ محافظ كربلاء المقدسة، نصيف

الخطابي، الامين العام للعتبة الحسينية

المقدسة الاستاذ حسن رشيد العبايجي،

اليوم الاحد، بمناسبة تسنمه مهام ادارة

العتبة الحسينية المقدسة.

وقدم المحافظ باقة من الزهور للام

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