الديمقراطي الكردستاني يحدد خياراته لرئاسة البرلمان

2022/01/09 | 15:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نواب الحزب يصوتون للحلبوسي.

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