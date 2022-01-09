هذا هو العراق بعد كل دوامة إنتخابات

2022/01/09 | 15:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / حسن المياح || تمزق وشتات، وتجمع وإجتماع، وتبعثر وإفتراق، وتآلف وإتحاد، وزيارات ماراثونية وتباعدات، خبط عشواء مكيافيلية مصالح ذات، وتوافقات وإنقلابات، وقبلات وتراشقات، وفرهود وسرقات بنهوبات، وحيص بيص خربطات ومواقف طلسمات ..ولا وضوح، أو إنكشاف، لسياسة قيادة عراق.الإصطفاف الطائفي السني بين الحلبوسي والخنجر وما لهما من علاقة جذر وتأسيسومشاركة ممارسة مع الدواعش […]

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