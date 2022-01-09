بالصورة.. حيوانات زاحفة في فندق إقامة منتخب تونس بالكاميرون

2022/01/09 | 15:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..نشرت وسائل اعلام تونسية، صورة أوضحت أنها للفندق الذي يقيم فيه منتخب تونس في الكاميرون التي تحتضن بطولة أمم أفريقيا 2022.وأظهرت الصور تواجد أفعى وحيوان زاحف في فندق الإقامة، الأمر الذي أثار سخط واستياء الجماهير التونسية والعربية.ويشارك المنتخب التونسي بكأس أمم إفريقيا 2021، في المجموعة السادسة بجانب منتخبات كل من “جامبيا […]

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