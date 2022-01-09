الكاظمي لوزير دفاع ألمانيا: المرحلة الجديدة للتعاون مع التحالف الدولي تتطلب العمل بجد مع الشركاء

2022/01/09 | 15:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت والوفد المرافق لها، مؤكدا ان المرحلة الجديدة للتعاون مع التحالف الدولي تتطلب العمل بجد مع الشركاء في مقدتهم ألمانيا.وجاء في بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان الكاظمي رحب في مستهل اللقاء بالوزيرة الضيف، وأبلغها نقل …

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