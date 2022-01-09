2022/01/09 | 15:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PQaAg0zduxg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد.. نواب الكتلة الصدرية يدخلون الى قاعة مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد.. نواب الكتلة الصدرية يدخلون الى قاعة مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).