2022/01/09 | 15:25 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SHt66uJvfog

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رمضان البدران: التشكيل الوزاري يحتاج إلى توزيع الحصص والمنهاج الوزاري يجب أن يتفق عليه بنصف 1زائد) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رمضان البدران: التشكيل الوزاري يحتاج إلى توزيع الحصص والمنهاج الوزاري يجب أن يتفق عليه بنصف 1زائد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).