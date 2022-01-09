2022/01/09 | 15:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تنطلق اليوم الأحد، منافسات النسخة رقم 33 من كأس الأمم الإفريقية، على الأراضي الكاميرونية بمواجهة تجمع بين الكاميرون أمام بوركينا فاسو، ثم تلتقي إثيوبيا بالرأس الأخضر ضمن منافسات المجموعة الأولى.وتقام البطولة هذا العام بمشاركة 7 منتخبات عربية، بتواجد الجزائر ومصر والمغرب وتونس والسودان وموريتانيا وجزر القمر.ويرصد كووورة خلال سلسلة “مانشيتات كأس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شبح كورونا يخيم على عرس الكاميرون) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شبح كورونا يخيم على عرس الكاميرون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).