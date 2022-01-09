(واع) تنشر قائمة بأسماء المشمولين في المنحة التشجيعية

2022/01/09 | 15:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

تنشر وكالة الأنباء العراقية (واع)، قائمة بأسماء المشمولين في المنحة التشجيعية، والتي أعلنت عنها وزارة الثقافة.

وأدناه رابط أسماء المشمولين في المنحة التشجيعية:

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