الكاظمي يشرف على مراسم تخرّج دورة الضباط العالية (فيديو)

2022/01/09 | 15:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشرف رئيس مجلس الوزراء، القائد العام

للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم

الأحد، على مراسم تخرّج دورة الضباط

العالية (52) في حفل أقيم بمناسبة الذكرى

المئوية لتأسيس الشرطة العراقية.

وذكر المكتب الاعلام

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