2022/01/09 | 15:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدء مراسم الجلسة الافتتاحية للدورة النيابية الخامسة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | بدء مراسم الجلسة الافتتاحية للدورة النيابية الخامسة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | بدء مراسم الجلسة الافتتاحية للدورة النيابية الخامسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).