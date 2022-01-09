ناقوس البرلمان يُقرع.. بدء مراسم الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد

2022/01/09 | 15:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

عقد مجلس النواب الجديد، السبت، جلسته الأولى المخصصة لأداء اليمين الدستورية وترشيح رئيس البرلمان ونائبيه.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وبدأ النواب الجدد، الأحد، بالتوافد إلى قاعة مجلس النواب.

وأظهر مقطع مصور، حصل عليه "ناس"، (9 كانون الثاني 2022)، لقطات من داخل قاعة مجلس النواب، تبين لحظة دخول الأعضاء، من أجل عقد الجلسة الأولى للدورة الحالية.

وقرر الحزب الديمقراطي الكردستاني، ترشيح "شاخوان عبد الله"، إلى منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.

وأفاد مراسل "ناس"، بأن "القرار جاء تزامناً مع الجلسة الأولى لمجلس النواب المقرر عقدها اليوم".

وقرر أعضاء تحالف "من أجل الشعب"، اليوم، التوجه إلى مجلس النواب، بواسطة "التك تك"، انطلاقاً من ساحة التحرير في بغداد.

وأظهر مقطع فيديو، حصل عليه "ناس"، بعض المرشحين الفائزين من حركة امتداد وحراك الجيل الجديد، إضافة إلى بعض المستقلين وهم يعتلون الدراجات النارية (التك تك)، من أجل التوجه الى مبنى البرلمان لحضور الجلسة الأولى في هذه الدورة الجديدة.

من جهة اخرى، وصل المرشحون الفائزون من التيار الصدري، مبنى مجلس النواب، وهم يرتدون الاكفان، وذلك لحضور الجلسة الأولى المقرر عقدها اليوم.

وذكر إعلام التيار الصدري، أن "أعضاء الكتلة الصدرية النيابية يحضرون إلى مبنى مجلس النواب تمهيدًا لعقد الجلسة الأولى للمجلس بدورته الجديدة، حاملين للاعلام العراقية ومرتدين للاكفان".

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