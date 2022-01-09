عاجل.. بدء الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

2022/01/09 | 15:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بدء مراسم الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب العراقي الجديد، للدورة النيابية الخامسة.وذكرت الدائرة الاعلامية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تم بدء مراسم الجلسة الافتتاحية للدورة النيابية الخامسة، بحضور جميع نواب الكتل السياسية”.

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بدء الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب أولاً على النور نيوز.

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