قرار سعودي.. زيارة قبر الرسول

2022/01/09 | 15:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه لا يمكن للنساء حجز تصريح لزيارة قبر النبي محمد عن طريق تطبيق "اعتمرنا" حيث ستقتصر الزيارة على الرجال فقط، فيما يمكن للنساء حجز تصريح لزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي.

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