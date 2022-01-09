شاهد بالفيديو.. بدء توافد النواب إلى قاعة البرلمان العراقي لأداء اليمين الدستورية

2022/01/09 | 16:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MWkww91hIrk

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