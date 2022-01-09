2022/01/09 | 16:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YrLGIwR4Utg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دخول نواب الكتلة الصدرية الى القاعة الكبرى لمجلس النواب بالكفن والصلاوات) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دخول نواب الكتلة الصدرية الى القاعة الكبرى لمجلس النواب بالكفن والصلاوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).