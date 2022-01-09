2022/01/09 | 16:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -0wlHuNDPws

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ريبين سلام - قيادي في حزب الديمقراطي الكردستاني) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ريبين سلام - قيادي في حزب الديمقراطي الكردستاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).