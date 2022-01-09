2022/01/09 | 16:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، اليوم الأحد، عن بدء مراسم الجلسة الافتتاحية للدورة النيابية الخامسة.

وقالت الدائرة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "تم بدء مراسم الجلسة الافتتاحية للدورة النيابية الخامسة بحضور جميع نواب الكتل السياسية".

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